Напишите правила какого-либо видо спорта TENISS ,BASKETBALL,FUTBAL,.... используя модальные гл??голы

Английский язык
Напишите правила какого-либо видо спорта TENISS ,BASKETBALL,FUTBAL,.... используя модальные гл??голы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ : MUST , SHOULD , CAN  ИЩЕШЬ В ИНЕТЕ ПРАВИЛО МОЖЕШЬ НА РУССКОМ ИЛИ НА АНГЛЕ ВВЕСТИ RULES OF FOOTBALL ИЛИ ПРАВИЛА ФУТБОЛА Я ДУМАЮ , ЕСЛИ НА АНГЛЕ ВВЕДЕШЬ И НАДЙЕШЬ ТЕКСТ , ТАМ СТО ПРОЦЕНТОВ БУДУТ МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ.БЕЗ НИХ НИКАК
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