Напишите правила какого-либо видо спорта TENISS ,BASKETBALL,FUTBAL,.... используя модальные гл??голы
Английский язык
Напишите правила какого-либо видо спорта TENISS ,BASKETBALL,FUTBAL,.... используя модальные гл??голы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ : MUST , SHOULD , CAN ИЩЕШЬ В ИНЕТЕ ПРАВИЛО МОЖЕШЬ НА РУССКОМ ИЛИ НА АНГЛЕ ВВЕСТИ RULES OF FOOTBALL ИЛИ ПРАВИЛА ФУТБОЛА Я ДУМАЮ , ЕСЛИ НА АНГЛЕ ВВЕДЕШЬ И НАДЙЕШЬ ТЕКСТ , ТАМ СТО ПРОЦЕНТОВ БУДУТ МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ.БЕЗ НИХ НИКАК
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Другие предметы
Окружающий мир