Собирать из букв слова найди их на рисунке художника

Окружающий мир
Собирать из букв слова найди их на рисунке художника
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Автор: Гость
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Гость:
А интересно из каких букв?
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