6,6x1,5+28,8:13 5/7+21,76:12,8 ________________________ 1 1/80:1,35 Помогите пожалуйста срочно нужно!!!!!!
Математика
6,6x1,5+28,8:13 5/7+21,76:12,8 ________________________ 1 1/80:1,35 Помогите пожалуйста срочно нужно!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 1/80: 1,35 = 81/80:135/100=81/80 * 100/135 =(81*100)/(80*135)= (9*10)/(8*15)=(3*5)/(4*5)=3/4=0,75
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