6,6x1,5+28,8:13 5/7+21,76:12,8 ________________________ 1 1/80:1,35 Помогите пожалуйста срочно нужно!!!!!!

Математика
6,6x1,5+28,8:13 5/7+21,76:12,8 ________________________ 1 1/80:1,35 Помогите пожалуйста срочно нужно!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 1/80: 1,35 = 81/80:135/100=81/80 * 100/135 =(81*100)/(80*135)= (9*10)/(8*15)=(3*5)/(4*5)=3/4=0,75
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Почему феодальная раздробленность была опасна для страны? какой вред она могла принести
Ответить
Биология
Какую роль играет подкожно жировая клетчатка? Какое значение имеет для млекопит??ющих сальные и потовые железы?
Ответить
Математика
Вычислите а)3,7*(-5;02)
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста номер 2,7
Ответить
Математика
Сколько необходимо разных слов, чтобы назвать цифры от 1 до 100?
Ответить