Какую роль играет подкожно жировая клетчатка? Какое значение имеет для млекопит??ющих сальные и потовые железы?

Гость: Гость:

Думаю, подкожно-жировая клетчатка играет роль запасающего мешка или грелки, т.е. жиры, запасённые в пластах, обеспечивают какую-никакую термоизоляцию, т.е., говоря простыми словами, чем жировой пласт больше, тем больше ты тепла сохраняешь. Плюс ко всему, там откладываются жиры (ну да, что же ещё), которые при частичном обезвоживании организма могут продлить человеку жизнь, т.е. функцию воды будут играть жиры. Сальные и потовые железы играют выделительную функцию. Так организм освобождается от лишней влаги. К примеру, человек потеет, если имеет избыток внутреннего тепла. Такие животные, к примеру, как собаки, лишены этих желёз и просто открывают рот, чтобы избавиться от избытка тепла/влаги.