Помогите пожалуйста, очень надо, завтра работа, дам 40 баллов!!!

Химия
Помогите пожалуйста, очень надо, завтра работа, дам 40 баллов!!!
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Гость:
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