помогите сделать задание. Указать род, число, падеж. 10. на свежей зелени 11. летняя п??огулка. 12. искреннее уважение. 13. в соседнем лесу. 14. под могучим дубом. 15. на дальнем севере. 16. по дремучему лесу. 17. в колючем шип...
Русский язык
помогите сделать задание. Указать род, число, падеж. 10. на свежей зелени 11. летняя п??огулка. 12. искреннее уважение. 13. в соседнем лесу. 14. под могучим дубом. 15. на дальнем севере. 16. по дремучему лесу. 17. в колючем шиповнике. 18. на утренней заре. 19. в зимнем убранстве. 20. к домашней работе. 21. на дальнем горизонте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10. На зелени - ж.р., ед.ч., П.п. 11. Прогулка - ж.р., ед.ч., И.п. 12. Уважение - с.р., ед.ч., И.п. 13. В лесу - м.р., ед.ч., П.п. 14. Под дубом - м.р., ед.ч., Т.п. 15. На севере - м.р., ед.ч. П.п. 16. По лесу - м.р., ед.ч., Д.п. 17. В шиповнике - м.р., ед.ч., П.п. 18. На заре - ж.р., ед.ч, П.п.19. В убранстве - с.р., ед.ч., П.п. 20. К работе - ж.р., ед.ч, Д.п. 21 На горизонте - м.р., ед.ч., П.п
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Самый длинный день в году 22 июня в этот день солнце восходит в Москве в 3 ч 15 мин а з??ходит в 20 ч 49 мин . Сколько время продолжается в Москве ...
Алгебра
Русский язык
История