помогите сделать задание. Указать род, число, падеж. 10. на свежей зелени 11. летняя п??огулка. 12. искреннее уважение. 13. в соседнем лесу. 14. под могучим дубом. 15. на дальнем севере. 16. по дремучему лесу. 17. в колючем шип...

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помогите сделать задание. Указать род, число, падеж. 10. на свежей зелени 11. летняя п??огулка. 12. искреннее уважение. 13. в соседнем лесу. 14. под могучим дубом. 15. на дальнем севере. 16. по дремучему лесу. 17. в колючем шиповнике. 18. на утренней заре. 19. в зимнем убранстве. 20. к домашней работе. 21. на дальнем горизонте.

Автор: Гость