Сколько необходимо разных слов, чтобы назвать цифры от 1 до 100?
Математика
Сколько необходимо разных слов, чтобы назвать цифры от 1 до 100?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять,десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, тридцать , сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, девяносто, сто. Остальные повторяются.
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