Вычислите а)3,7*(-5;02)

Математика
Вычислите а)3,7*(-5;02)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,7×(-5,02) Этот пример можно решать двумя способами6 1-й способ: просто умножить столбиком 37 и (-502), а затем в полученном числе, начиная с конца переместить на 3 знака влево. Тогда получится: 3,7×(-5,02)= -18,574 2-й способ: сначала нужно перевести обе десятичные дроби в обычные(лучше неправильные), тогда получим: 37/10 ×(-502/100) = -18574/1000 =-18,574
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