Почему феодальная раздробленность была опасна для страны? какой вред она могла принести

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Почему феодальная раздробленность была опасна для страны? какой вред она могла принести
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во время феодальных раздробленностей в стране не было порядка, народ был не един, они м/у собой устраивали войну за территорию, вместо того, что бы оборонятся от соседей. Этим пользовались мирноживущие страны, захватывать по кусочкам, а точнее по этим феодам свою цель. Они могли защититься от побоев, но были слишком слабы, т.к воюют м/у своими день и ночь. Надеюсь понятно?
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