Почему феодальная раздробленность была опасна для страны? какой вред она могла принести

Гость: Гость:

Во время феодальных раздробленностей в стране не было порядка, народ был не един, они м/у собой устраивали войну за территорию, вместо того, что бы оборонятся от соседей. Этим пользовались мирноживущие страны, захватывать по кусочкам, а точнее по этим феодам свою цель. Они могли защититься от побоев, но были слишком слабы, т.к воюют м/у своими день и ночь. Надеюсь понятно?