Где находится самый большой орган в России? (музыкальный инструмент)

Музыка
Где находится самый большой орган в России? (музыкальный инструмент)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Кафедральном соборе Калининграда установили самый большой в России орган, который доставили из Германии.Вроде так
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