Где находится самый большой орган в России? (музыкальный инструмент)
Музыка
Где находится самый большой орган в России? (музыкальный инструмент)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Кафедральном соборе Калининграда установили самый большой в России орган, который доставили из Германии.Вроде так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
6,6x1,5+28,8:13 5/7+21,76:12,8 ________________________ 1 1/80:1,35 Помогите пожалуйста срочно нужно!!!!!!
История
Биология
Какую роль играет подкожно жировая клетчатка? Какое значение имеет для млекопит??ющих сальные и потовые железы?
Математика
Математика