Какой должен быть водопад чтобы падающая вода нагрелась на 0,5К ? ответ 210м Расспишите пожалуйста как получится

Физика

Какой должен быть водопад чтобы падающая вода нагрелась на 0,5К ? ответ 210м Расспишите пожалуйста как получится

Автор: Гость