Какой должен быть водопад чтобы падающая вода нагрелась на 0,5К ? ответ 210м Расспишите пожалуйста как получится
Физика
Какой должен быть водопад чтобы падающая вода нагрелась на 0,5К ? ответ 210м Расспишите пожалуйста как получится
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону сохранения энергии потенциальная энергия воды m*g*h идет на нагревание c*m*dt m*g*h=c*m*dt h=c*dt/g=4200*0,5/10=210 м
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