Какой должна быть темература 5 л воды, чтобы при её смешивании с 10 л воды с темературой 20 градусов получить воду с темературой 40 градусов
Физика
Какой должна быть темература 5 л воды, чтобы при её смешивании с 10 л воды с темературой 20 градусов получить воду с темературой 40 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20градусов. удачи парень
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