Какой должна быть темература 5 л воды, чтобы при её смешивании с 10 л воды с темературой 20 градусов получить воду с темературой 40 градусов

Физика

Какой должна быть темература 5 л воды, чтобы при её смешивании с 10 л воды с темературой 20 градусов получить воду с темературой 40 градусов

Автор: Гость