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Сократить дробь 7 37/30
Математика
Сократить дробь 7 37/30
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 37/30 = 8 7/30 потому что 37/30 = 1 7/30
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