Помогите написать про Микки Мауса на анг. яз. Заранее Спасиииб)

Английский язык
Помогите написать про Микки Мауса на анг. яз. Заранее Спасиииб)
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