Мини проект "Опавшие листья" польза или вред? Міні проект "Опале листя" користь чи шкода?
Окружающий мир
Мини проект "Опавшие листья" польза или вред? Міні проект "Опале листя" користь чи шкода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опавшие листья это польза потому что опавшие листья лечут землю
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