Какой герой из рассказа Юшка вызывает сочувствие

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Сам Юшка. Юшка вызывает чувство сострадания его все считали юродивым, не таким как все, но они не знали какое у него доброе сердце. Платонов описывает его трагическую судьбу. Он долго болел тяжёлой болезнью туберкулёзом поэтому его все считали стариком. Его было очень трудно чем-то обидить. Наверное поэтому его все считали не обычным человеком. Дети смеялись и кидали палки. А взрослые считали, что ему нет места на земле. Но ответ на это он смеялся и радовался. Но вскоре он умер. Люди узнали какими силами он сыконамливал деньги. А потом все свои сбереженьи отвозил в Москву девушке-сироте. Ведь он не мог сделать так чтоб она погибла. Юшка должен быть для всех нас примером человеческой любви и доброты. Должно на свете быть болбше таких людей. Поэтому Юшка у нас вызывает чувство сострадания.