Какой герой из рассказа Юшка вызывает сочувствие

Литература
Какой герой из рассказа Юшка вызывает сочувствие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сам Юшка.  Юшка вызывает чувство сострадания его все считали юродивым, не таким как все, но они не знали какое у него доброе сердце. Платонов описывает его трагическую судьбу. Он долго болел тяжёлой болезнью туберкулёзом поэтому его все считали стариком. Его было очень трудно чем-то обидить.    Наверное поэтому его все считали не обычным человеком. Дети смеялись и кидали палки. А взрослые считали, что ему нет места на земле. Но ответ на это он смеялся и радовался.    Но вскоре он умер. Люди узнали какими силами он сыконамливал деньги.    А потом все свои сбереженьи отвозил в Москву девушке-сироте. Ведь он не мог сделать так чтоб она погибла.    Юшка должен быть для всех нас примером человеческой любви и доброты. Должно на свете быть болбше таких людей.    Поэтому Юшка у нас вызывает чувство сострадания.
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