Найдите число, которое получится после увелечения числа 60 на следующую его часть: а) 1/10 б) 3/4 в) 1 1/4

Математика
Найдите число, которое получится после увелечения числа 60 на следующую его часть: а) 1/10 б) 3/4 в) 1 1/4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 60/10*1=6; 60+6=66. 2. 60/4*3=45; 60+45=105. 3. 60/4*5=75; 60+75=135.
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