Найдите число, которое получится после увелечения числа 60 на следующую его часть: а) 1/10 б) 3/4 в) 1 1/4

Математика

Найдите число, которое получится после увелечения числа 60 на следующую его часть: а) 1/10 б) 3/4 в) 1 1/4

Автор: Гость