Какой горный хребет на северо востоке россии носит имя русского путешественника?

География
Какой горный хребет на северо востоке россии носит имя русского путешественника?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Николай Михайлович Прживальский.
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