Какой из графиков,изображенных на рисунках,задает функцию?Задайте ее аналитически

Математика
Какой из графиков,изображенных на рисунках,задает функцию?Задайте ее аналитически
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второй график задает функцию. 
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