Подбери проверочные слова и вставь пропущенные буквы. т..птал, л..сной, ст..яли, см..льчики, б..льшой, т..мнота , бл..снули, св..тить, сл..дили, тр..пинка, т..нулся, н..сли

Русский язык
Подбери проверочные слова и вставь пропущенные буквы. т..птал, л..сной, ст..яли, см..льчики, б..льшой, т..мнота , бл..снули, св..тить, сл..дили, тр..пинка, т..нулся, н..сли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Топтал - топчет, лесной - лес, стояли - стоя, мальчики - мальчик, большой - больше, темнота - темный, блеснули - блеск, светить - свет, следили - след, тропинка - тропы, тянулся - тянет, носки (как я поняла, если нет - напиши в комментарии) носки - (нет чего?) носка.
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