Напишите небольшое сочинение на тему Наблюдая за животными лучше понимаешь себя.

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Напишите небольшое сочинение на тему Наблюдая за животными лучше понимаешь себя.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну например: Когда мы смотрим на животных, то мы можем понять, как они живут. мы понимаем что они делают,успокаиваем себя.
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