Рассказ о профессии токаря быстре пожалуйста

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Рассказ о профессии токаря быстре пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В любом производстве, строительстве, от кораблестроения до часового производства, применяются металлоконструкции, станки, металлические детали. При производстве деталей и металлоконструкций совершается много различных операций, что зависит от формы и размера детали и материала, из которого она изготовлена. Токарная обработка - это один из видов обработки материалов (металла, пластмассы, дерева...) резанием. Токарный резец закреплен на станке неподвижно, а заготовка вращается. В задачи токаря входит изготовление детали или изделия по определенным чертежам с учетом оптимальной технологии и последовательности изготовления, особенностей материала и технических возможностей станка. Токарь выполняет операции, предписанные технологической документацией, учитывая размеры детали и необходимые инструменты - резцы, измерительные приборы, планирует порядок выполнения операций, готовит инструменты и материал. После окончания работы он проводит измерения: соответствует ли деталь установленным размерам. Профессия токарь относится к категории занятий со средней физической нагрузкой. Основная разница в работе токаря и фрезеровщика состоит в том, что токарь обрабатывает вращающуюся деталь неподвижным инструментом, а фрезеровщик жестко закрепленную заготовку вращающимся инструментом. Существует несколько типов токарных станков: токарно-винторезные, токарно-продольные и др. В связи с разнообразием токарных станков появились такие разновидности профессии токаря, как: токарь-расточник, токарь-карусельщик, токарь-универсал Огромная часть деталей разных предметов и механизмов создаётся в наше время в токарном цеху. На специальных станках металлическая заготовка вращается с большей или меньшей скоростью, а обученный человек, путём срезания с неё шаров материала, придаёт изделию нужную форму. Поскольку работа такого профессионала заключается в том, чтобы точить заготовку, то называется он токарем. Знакомство с такой профессией происходит ещё на уроках труда в средней школе. Токарь выполняет обработку изделий на токарном станке; по чертежам и технологической карте определяет последовательность обработки детали и проверяет ее соответствие чертежам с помощью измерительных инструментов; использует электромеханическое оборудование и измерительные инструменты. Профессионально важные качества хорошее здоровье, внимание и координация движений, долговременная структурированная тактильная и зрительная память, наглядно-действенное и практическое мышление, пространственное воображение. Медицинские противопоказания сердечно-сосудистые заболевания, астма, гипертония, заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания органов зрения.
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