Пожалуйста помогите решить уравнения на множестве Z: a)(x-12)+(16-2x)=14. b) (x+25)-(x-12)=13. c) 2x-6=14-2x. d) (44-x)+(x-35)=0
Математика
Пожалуйста помогите решить уравнения на множестве Z: a)(x-12)+(16-2x)=14. b) (x+25)-(x-12)=13. c) 2x-6=14-2x. d) (44-x)+(x-35)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) (x-12)+(16-2x)=14. х-12+16-2х=14 х-2х=14+12-16 -х=0 ответ :0 б) (x+25)-(x-12)=13. х+25-х+12=13 х-х=13-12-25 0=-24 ответ :-24 c) 2x-6=14-2x. 2х+2х=14+6 4х=20 х=20:4 х=5 ответ : х=5 d) (44-x)+(x-35)=0 44-х+х-35=0 -х+х=-44+35 ответ : -9
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