Какой из назвоных " Приобретений" животных можно считать ароморфозом? а)Утрата ше??стеного покрова слона б)Появления Яиц пресмыкающихся, и их развитие на суши в)Удлинение конечностей лошади
Биология
Какой из назвоных " Приобретений" животных можно считать ароморфозом? а)Утрата ше??стеного покрова слона б)Появления Яиц пресмыкающихся, и их развитие на суши в)Удлинение конечностей лошади
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удлинение конечностей лошади.
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