Какой из назвоных " Приобретений" животных можно считать ароморфозом? а)Утрата ше??стеного покрова слона б)Появления Яиц пресмыкающихся, и их развитие на суши в)Удлинение конечностей лошади

Биология

Какой из назвоных " Приобретений" животных можно считать ароморфозом? а)Утрата ше??стеного покрова слона б)Появления Яиц пресмыкающихся, и их развитие на суши в)Удлинение конечностей лошади

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