Какой из следующих утверждений является верным: а) Платформам в рельефе обычно с??ответствуют горы б) Области землетрясений и вулканизма приурочены к древним платформам в) Месторождение торфа распространены в горных районах...
География
Какой из следующих утверждений является верным: а) Платформам в рельефе обычно с??ответствуют горы б) Области землетрясений и вулканизма приурочены к древним платформам в) Месторождение торфа распространены в горных районах г) Месторождение железной руды часто связаны со щитами древних платформ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)Области землетрясений и вулканизма приурочены...
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