Какой из вариант ответ показывает правильную расстановку запятых в предложении Сказки(1)рассказанные няней (2) в детстве занимали (3)и пугали меня(4)а потом стали источником творческой фантазии 1)1,2,3,4. 2)1,2,3. 3)1,2,4. 4...

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Какой из вариант ответ показывает правильную расстановку запятых в предложении Сказки(1)рассказанные няней (2) в детстве занимали (3)и пугали меня(4)а потом стали источником творческой фантазии 1)1,2,3,4. 2)1,2,3. 3)1,2,4. 4)1,4.

Автор: Гость