НА КАКОЙ ВЫСОТЕ КРЕПЯТ НАКЛАДНОЙ ЗАМОК

Технология
НА КАКОЙ ВЫСОТЕ КРЕПЯТ НАКЛАДНОЙ ЗАМОК
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 Двери в жилых домах и общественных зданиях закрывают при помощи накладных и врезных замков. Для установки накладного замка сначала определяют местоположение его корпуса на двери (на высоте 1,1...1,2 м от пола) и размечают карандашом на торце двери паз под закрепляющую пластину. Вырезают паз на такую глубину, чтобы закрепляющая пластина была «утоплена» вровень с торцом двери. Затем размечают и сверлят в двери сквозное отверстие  под цилиндровый механизм на 1...2 мм шире его размеров. Вставляют в отверстие механизм, плотно прижимают корпус замка к двери и прикрепляют его двумя короткими (к торцу двери) и двумя длинными (перпендикулярно полотну дверей) шурупами. С наружной стороны двери устанавливают накладку и крепят ее двумя короткими шурупами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
345742*5485=? ЧТО ПОЛУЧИТСЯ??
Ответить
Математика
Сколько время в Ижевске?
Ответить
Алгебра
ТОЛЬКО 1 !! ПРОШУ!!! ОЧЕНЬ НУЖНО
Ответить
Русский язык
Месяц почему пишем с буквой "я"
Ответить
Информатика
25 баллов, составить программу (ту что начинается с АЛГ, потом НАЧ и тд) чтобы на экр??н выводилось сообщение четное или нечетное число А введенное...
Ответить