НА КАКОЙ ВЫСОТЕ КРЕПЯТ НАКЛАДНОЙ ЗАМОК

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Двери в жилых домах и общественных зданиях закрывают при помощи накладных и врезных замков. Для установки накладного замка сначала определяют местоположение его корпуса на двери (на высоте 1,1...1,2 м от пола) и размечают карандашом на торце двери паз под закрепляющую пластину. Вырезают паз на такую глубину, чтобы закрепляющая пластина была «утоплена» вровень с торцом двери. Затем размечают и сверлят в двери сквозное отверстие под цилиндровый механизм на 1...2 мм шире его размеров. Вставляют в отверстие механизм, плотно прижимают корпус замка к двери и прикрепляют его двумя короткими (к торцу двери) и двумя длинными (перпендикулярно полотну дверей) шурупами. С наружной стороны двери устанавливают накладку и крепят ее двумя короткими шурупами.