Месяц почему пишем с буквой "я"

Русский язык
Месяц почему пишем с буквой "я"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому что словарное слово.
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