25 баллов, составить программу (ту что начинается с АЛГ, потом НАЧ и тд) чтобы на экр??н выводилось сообщение четное или нечетное число А введенное с клавиатуры

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25 баллов, составить программу (ту что начинается с АЛГ, потом НАЧ и тд) чтобы на экр??н выводилось сообщение четное или нечетное число А введенное с клавиатуры

Автор: Гость