25 баллов, составить программу (ту что начинается с АЛГ, потом НАЧ и тд) чтобы на экр??н выводилось сообщение четное или нечетное число А введенное с клавиатуры
Информатика
25 баллов, составить программу (ту что начинается с АЛГ, потом НАЧ и тд) чтобы на экр??н выводилось сообщение четное или нечетное число А введенное с клавиатуры
Ответ(ы):
Гость:
Алг Число нач цел А вывод "Введите целое число", нс ввод А если mod(А,2) = 0 то вывод "Число четное" иначе вывод "Число нечетное" все кон
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