Помогите пожалуйста!!!Информация о кочевых,осёдлых и перелётных!!!Даю 20 баллов за ответ!!!
Биология
Помогите пожалуйста!!!Информация о кочевых,осёдлых и перелётных!!!Даю 20 баллов за ответ!!!
Ответ(ы):
Гость:
А вот зимующих рядом с человеком оседлых птиц, уже привыкших питаться человеческой пищей, можно подкармливать и крошками, и хлебушком. Это привычные нам домовые воробьи, голуби. Вороны и сороки на зимний период тоже становятся кочующими птицами. Они перекочевывают или в более южные районы, или на свалки. Кстати, в связи с жизнедеятельностью человека появилась новая экологическая ниша – свалочно-помоечная. Помимо ворон и сорок там подкармливаются чайки. И самая представительная группа в нашей области – это перелетные птицы. В эту группу входят преимущественно насекомоядные и плотоядные птицы. Сезон перелетов начался еще в августе, когда на юг улетели стрижи. Сигналом к отлету для них является уменьшение длины светового дня. В начале сентября покинули нас коршуны, улетев на зимовку в Индию, Пакистан и Бангладеш. Особенностью кочующих птиц является то, что при благоприятной зиме остаются в местах гнездовий, а при неблагоприятной могут кочевать вдалеке от гнездовой родины, но, не покидая климатической зоны. Это зависит от запасов кормов – оставшихся на зиму плодов и ягод, а также зерен и семян на высыхающей траве. К таким птицам относятся свиристели, синицы, снегири и др. Кочующие птицы зависят от естественных источников питания. Их можно подкармливать посредством кормушек.
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