Почему амфибий называют холоднокровной животной

Биология
Почему амфибий называют холоднокровной животной
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Т.к. их сердце трехкамерное(нет перегородки между желудочками) и кровь в сердце смешанная (артериальная(насыщенная О2) и венозная (насыщенная СО2)).Вследствии этого низкий уровень обмена веществ, выработка тепла не происходит.
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