Почему амфибий называют холоднокровной животной

Гость: Гость:

Т.к. их сердце трехкамерное(нет перегородки между желудочками) и кровь в сердце смешанная (артериальная(насыщенная О2) и венозная (насыщенная СО2)).Вследствии этого низкий уровень обмена веществ, выработка тепла не происходит.