Какой Какой падеж у слова он видел

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Какой Какой падеж у слова он видел
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Именительный падеж точно
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