Из Москвы в Санкт-Петербург выезжает пассажирский поезд, который движется со скоростью v км/ч. Одновременно из Санкт-Петербурга в Москву отправляется скоростной поезд "Сапсан", который движется со скоростью w км/ч. Расстояние о...

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Из Москвы в Санкт-Петербург выезжает пассажирский поезд, который движется со скоростью v км/ч. Одновременно из Санкт-Петербурга в Москву отправляется скоростной поезд "Сапсан", который движется со скоростью w км/ч. Расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга равно s км. Определите, какое расстояние проедет "Сапсан" до встречи с пассажирским поездом. Считайте, что скорости движения поездов постоянные, временем остановок следует пренебречь

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