Из Москвы в Санкт-Петербург выезжает пассажирский поезд, который движется со скоростью v км/ч. Одновременно из Санкт-Петербурга в Москву отправляется скоростной поезд "Сапсан", который движется со скоростью w км/ч. Расстояние о...
Информатика
Из Москвы в Санкт-Петербург выезжает пассажирский поезд, который движется со скоростью v км/ч. Одновременно из Санкт-Петербурга в Москву отправляется скоростной поезд "Сапсан", который движется со скоростью w км/ч. Расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга равно s км. Определите, какое расстояние проедет "Сапсан" до встречи с пассажирским поездом. Считайте, что скорости движения поездов постоянные, временем остановок следует пренебречь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//Dev-C++ 5.11 (C) #include <stdio.h> int main(void) {float res,t,v,w,s;
scanf("%f%f%f",&v,&w,&s); //так как поезда едут навстречу друг другу следует сложить скорости
t=s/(v+w); // по формуле время=расстояние/скорость(сложенная)
res=t*w; //по формуле расстояние=время на скорость
printf("%f",res);
return 0;} Пример ввода: 1.1 2.2 10 Пример вывода: 6.666666
scanf("%f%f%f",&v,&w,&s); //так как поезда едут навстречу друг другу следует сложить скорости
t=s/(v+w); // по формуле время=расстояние/скорость(сложенная)
res=t*w; //по формуле расстояние=время на скорость
printf("%f",res);
return 0;} Пример ввода: 1.1 2.2 10 Пример вывода: 6.666666
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Геометрия
Хлопковое поле изображено на карте с масштабом 1:1000 в виде четырехугольника площа??ью 12 см в квадрате. найти реальную площадь поля