Нравятся ли вам герои Франсуа Рабле? Почему писателя увлекали правители-великаны?

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До нас дошли фразы Франсуа Рабле, ставшие крылатыми: «Аппетит приходит во время еды»; «Каждый сходит с ума по-своему»; «Беда не приходит одна»; «Человек рождён для работы, как птица для полёта»; «Невежество - мать всех пороков». Источник: http://vikent.ru/author/2577/