5,9−8+(−7,98k)=−13+5,9−8,38k решите

Математика
5,9−8+(−7,98k)=−13+5,9−8,38k решите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-8-(7.98k)=-13-8.38k -7.98k+8.38k=-13+8 0.4k=5 k=5:0.4 k=12.5
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