There two bathrooms in the house.помогите вставить пропущеные слова

Английский язык
There two bathrooms in the house.помогите вставить пропущеные слова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
There are two bathrooms in the house.
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