Очень срочно нужна помощь! Два задания приложены фотографией.
Биология
Очень срочно нужна помощь! Два задания приложены фотографией.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 плазмоліз ,відділення цитоплазми від оболонки клітини
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