Дописать подходящие по смыслу слова всавит пропущенные буквы ______________ у руч_я,__________весел_е, варен__е из ______________ , __________ здоров__е смолоду , об__явление о ___________ , ___________ в об__езд , с__ёжиться ...
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Дописать подходящие по смыслу слова всавит пропущенные буквы ______________ у руч_я,__________весел_е, варен__е из ______________ , __________ здоров__е смолоду , об__явление о ___________ , ___________ в об__езд , с__ёжиться от _________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стоит у ручья , огромное веселье,варенье из ягод,беречь здоровье смолоду,объявление о работе,проехать в объезд,съежиться от холода.
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