Найдите значение выражениея; 5,7+3целых2/5-7целых1/2
Математика
Найдите значение выражениея; 5,7+3целых2/5-7целых1/2
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