Причиной появления государства нельзя считать :а)страх перед внешней агрессией б)неблагоприятные условия окружающей среды в)фактор силы г)плотность населения
Обществознание
Причиной появления государства нельзя считать :а)страх перед внешней агрессией б)неблагоприятные условия окружающей среды в)фактор силы г)плотность населения
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