Пожалуйста составьте и запишите по два предложения употребив словосочетание в роли 1 подлежащего 2второстепенные члены предложения (можно изменить форму слов) Бакинский университет, каждый день, десятки книг, двое друзей Плиззз
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Пожалуйста составьте и запишите по два предложения употребив словосочетание в роли 1 подлежащего 2второстепенные члены предложения (можно изменить форму слов) Бакинский университет, каждый день, десятки книг, двое друзей Плиззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бакинский университет является самым популярным в стране. Я вошел в Бакинский университет. Каждый день наступает внезапно. Я делаю уроки каждый день. Десятки книг печатаются каждый день. Он может прочитать за неделю десятки книг. Двое друзей не знают обид. Я увидел двоих друзей. В первом случае - подлежащее, во втором - дополнение. Удачи)
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