Разложите на множители: 1) 2ab^3+4a^2-6ab^4 2) x^3+y^3=2xy(x+y) 3) 4x^2-64xy+256y^2

Математика
Разложите на множители: 1) 2ab^3+4a^2-6ab^4 2) x^3+y^3=2xy(x+y) 3) 4x^2-64xy+256y^2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2а(b^3+2a-3b^4) 2) x^2y^2(y+x) 3) 4(x^2-16xy+64y^2)
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