Дан квадрат со стороной 4.необходимо разрезать его на 3 прямоугольника так чтобы с??мма периметров этих прямоугольников равнялась 26

Гость: Гость:

1) От квадрата отрезаем прямоугольник со сторонами 4см х 3,5см, его периметр будет 2* (4+3,5)=15 см2) оставшийся прямоугольник - разрезать поперек на два любых прямоугольника, например 0,5см х 1см + 0,5 см х 3см, или на два равных прямоугольника 0,5см х 2см. Их периметры равны: 3 см и 7 см, или 5 см и 5 см3) Сумма периметров трех получившихся прямоугольников 15+3+7= 25 см, или 15+5+5=25см