Какие отличия есть между дворянством средневековья и нового времени?

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В Европе дворянство сформировалось в раннем Средневековье из родовой варварской и позднеримской знати, королевских должностных лиц, профессиональных воинов. В европейских языках термин, обозначающий дворянство (латинский - nobilitas, английский - nobility, французский - noblesse, испанский - nobleza и т.д.), акцентирует благородство происхождения и означает, прежде всего, знать (от латинского nobilis - известный, знатный). В то же время термин «нобилитет», призванный стать конкретным обозначением именно знати, пока не является общепризнанным среди историков. Влияние дворянства выросло в результате распространения (с 8 века) тяжеловооружённой конницы, что привело к утрате народным ополчением роли главной военной силы и установлению фактической монополии дворянства на военное дело. В конце 11 - начале 12 века в рамках дворянства сложилось рыцарство, оказавшее сильное воздействие на последующую историю дворянства. Военная функция в феодальном обществе, наряду с землевладением, стала основой могущества дворянства; её выполнение обеспечивалось эксплуатацией зависимого крестьянства, обладанием правами на землю и личность крестьян, правом суда, баналитетами и т. д.На обязанности дворянства воевать (так называемый налог кровью) были основаны его различные привилегии: налоговые изъятия, привилегии в суде, право занимать определённые должности, освобождение от телесных наказаний и т.д. Право на дворянский раздел имущества между наследниками во многих странах трансформировалось в право майората, по которому земельные владения дворянина во избежание их дробления переходили к его старшему сыну. От других сословий дворянство отличалось своим положением в качестве основной части господствующего слоя, военными и административными функциями, привилегиями, образованием и воспитанием, образом жизни, моралью с её представлениями о чести как о высшей ценности (проявлением чего стал, начиная с 16 века культ дуэли). Значение родовитости в среде дворянства подчёркивалось особой ролью традиций генеалогии; возникновение и развитие геральдики непосредственно связано с историей дворянства. Дворяне считали себя «природными» господами по отношению к простолюдинам, от которых отличались во всём, включая костюм. На протяжении своей истории дворянство более или менее успешно сопротивлялось попыткам предприимчивых простолюдинов вступить в ряды привилегированного сословия. Дворяне стремились заключать браки преимущественно в своей среде; нарушения этого правила не поощрялись.