Допоможіть поширите реченнявправа 51
Українська мова
Допоможіть поширите реченнявправа 51
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скрипів зелений клен. Жовте листя шелестить. Чайки летять у подорож по морському узбережжю. Плакало небо, укрите чорними хмарами. Накрапає легенький дощик.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Как это сделать? Задача C. <Произведение> Входной файл: input.txt Выходной файл: output.txt Ограничение по времени: 1 секунда на тест...
Русский язык
ПЛАН. Материалы к сочинению. 1. Коридор.\ Шкаф в углу, полка для книг, циферблат сте??ных часов, 2. Комната: \росточки цитрусовых в горшках на...