ПЛАН. Материалы к сочинению. 1. Коридор.\ Шкаф в углу, полка для книг, циферблат сте??ных часов, 2. Комната: \росточки цитрусовых в горшках на подоконнике, календарь, а) пол; \картина в золочёной раме, тюлевые занавески на ...
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ПЛАН. Материалы к сочинению. 1. Коридор.\ Шкаф в углу, полка для книг, циферблат сте??ных часов, 2. Комната: \росточки цитрусовых в горшках на подоконнике, календарь, а) пол; \картина в золочёной раме, тюлевые занавески на б) стены;\ металлическом карнизе,большое зеркало, журнальный столик в) потолок;\ на трёх ножках, большой обеденный стол, циновка, полосы г) окна; \солнечного света на потолке, красивые мягкие стулья, д) мебель\ паркетный пол, трёхстворчатое окно, вешалка в коридоре. ПО ПЛАНУ И МАТЕРИАЛУ К СОЧИНЕНИЮ, ПРИДУМАТЬ НА КАКУЮ ТЕМУ И СОСТАВИТЬ СОЧИНЕНИЕ, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО♥
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего лишь за месяц после нашего переезда в квартире появился уют. В коридоре, в углу, находится шкаф, на котором папа приделал полку для книг, и где висит вешалка. Перекрасив стены, потолок, комнату, окна и циферблат стенных часов, мы поехали покупать картину в золоченой раме под цвет нашего большого обеденноно стола, которую повесила в комнату с паркетным полом с циновкой, где стоят милые росточки цитрусовых в горшках на подоконнике. На ее переделку ушло больше всего времени. Мы четыре дня не могли выбрать занавески на металлическом карнизе, в итоге купили тюлевые вместе с большим зеркалом, журнальным столиком на трех ножках и красивыми мягкими стульями. Естественный свет комнате придает трехстворчатое окно, через которое проходят полосы солнечного света на потолке. Я могу долго рассказывать о нашей квартире, но самое главное - это труд, который я и моя семья проделала на ее обустройство.
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