Входной замок Лисы Алисы работает следующим образом: если введено натуральное число, которое меньше 100 или больше 999 – на дисплее устройства появляется надпись «FALSE»; если у введённого числа сумма цифр равна 13 – появля...

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Входной замок Лисы Алисы работает следующим образом: если введено натуральное число, которое меньше 100 или больше 999 – на дисплее устройства появляется надпись «FALSE»; если у введённого числа сумма цифр равна 13 – появляется надпись «ENTER» и можно войти; в остальных случаях появляется надпись «LOCK». Входные данные: натуральное число N ( ). Выходные данные: необходимо вывести надпись, которая должна быть на дисплее. Пример: Ввод Вывод 2 FALSE 427 ENTER 318 LOCK

Автор: Гость