Входной замок Лисы Алисы работает следующим образом: если введено натуральное число, которое меньше 100 или больше 999 – на дисплее устройства появляется надпись «FALSE»; если у введённого числа сумма цифр равна 13 – появля...
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Входной замок Лисы Алисы работает следующим образом: если введено натуральное число, которое меньше 100 или больше 999 – на дисплее устройства появляется надпись «FALSE»; если у введённого числа сумма цифр равна 13 – появляется надпись «ENTER» и можно войти; в остальных случаях появляется надпись «LOCK». Входные данные: натуральное число N ( ). Выходные данные: необходимо вывести надпись, которая должна быть на дисплее. Пример: Ввод Вывод 2 FALSE 427 ENTER 318 LOCK
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var n,e,d,s,sum: integer; begin writeln ('vvedi cislo n'); read (n); if (n<100) or (n>999) then writeln ('False'); if (n>100) and (n<999) then begin e:= (n mod 10); writeln ('e',e); s:=(n div 100); writeln ('s',s); d:=(n div 10)-s*10; writeln ('d',d); sum:=s+d+e; writeln ('sum',sum); if sum=13 then writeln ('Enter') else writeln ('Lock'); end; end.
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