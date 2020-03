Входной замок Лисы Алисы работает следующим образом: если введено натуральное число, которое меньше 100 или больше 999 – на дисплее устройства появляется надпись «FALSE»; если у введённого числа сумма цифр равна 13 – появля...

Гость: Гость:

Var n,e,d,s,sum: integer; begin writeln ('vvedi cislo n'); read (n); if (n<100) or (n>999) then writeln ('False'); if (n>100) and (n<999) then begin e:= (n mod 10); writeln ('e',e); s:=(n div 100); writeln ('s',s); d:=(n div 10)-s*10; writeln ('d',d); sum:=s+d+e; writeln ('sum',sum); if sum=13 then writeln ('Enter') else writeln ('Lock'); end; end.