Харектеристика керебеевича

Литература
Харектеристика керебеевича
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кирибеевич — опричник, любимец Ивана Грозного, из семьи Малютиной (Малюты Скуратова) . Прозвище — Кирибеевич — скорее татарского происхождения (Кирибей) , однако этот мотив не развит. Можно думать, что Кирибеевич принял православную веру (отвечая царю, он говорит: «злы татаровья») . К. антагонист Калашникова, носитель неограниченного личного начала. В этом смысле он сходен с демоническими героями Лермонтова. К. бунтует против веками освященного порядка, нарушая патриархально-родовые законы и соблазняя жену Калашникова, Алену Дмитриевну. К. презирает народное мнение и народный обычай, подчеркивает, что он прежде всего — слуга царя и неподвластен народному целому. Семейно-родовым связям он противополагает социально-иерархические отношения. Искушая и соблазняя Алену Дмитриевну, К. сулит ей богатые дары и заручается поддержкой Ивана Грозного. В отличие от Калашникова, К. , выходя на бой, кланяется только царю. И на самый бой он идет с целью потешить «царя нашего батюшку» . Своеволие К. проявляется и в том, что он — «лукавый раб» — обманул царя, «Не сказал <...> правды истинной, / Не поведал <...>, что красавица / В церкви Божией перевенчана, / Перевенчана с молодым купцом / По закону нашему христианскому» . Идет против традиции и ее защитник — оскорбленный К. купец Калашников.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Почему изображения музыкальных инструментов появляются на государственных герб??х
Ответить
Биология
Какие функции выполняют органоид клетки
Ответить
Физика
20 баллов, решите 1 из 5 заданий на ваш выбор
Ответить
Математика
Пожалуста помогите дам 20баллов!!)
Ответить
Обществознание
Путем референдума нельзя решать: 1)вопрос об амнистии для заключённых 2)вопрос о принятии Конституции 3)вопрос о пересмотре действующего зако...
Ответить