Харектеристика керебеевича

Гость: Гость:

Кирибеевич — опричник, любимец Ивана Грозного, из семьи Малютиной (Малюты Скуратова) . Прозвище — Кирибеевич — скорее татарского происхождения (Кирибей) , однако этот мотив не развит. Можно думать, что Кирибеевич принял православную веру (отвечая царю, он говорит: «злы татаровья») . К. антагонист Калашникова, носитель неограниченного личного начала. В этом смысле он сходен с демоническими героями Лермонтова. К. бунтует против веками освященного порядка, нарушая патриархально-родовые законы и соблазняя жену Калашникова, Алену Дмитриевну. К. презирает народное мнение и народный обычай, подчеркивает, что он прежде всего — слуга царя и неподвластен народному целому. Семейно-родовым связям он противополагает социально-иерархические отношения. Искушая и соблазняя Алену Дмитриевну, К. сулит ей богатые дары и заручается поддержкой Ивана Грозного. В отличие от Калашникова, К. , выходя на бой, кланяется только царю. И на самый бой он идет с целью потешить «царя нашего батюшку» . Своеволие К. проявляется и в том, что он — «лукавый раб» — обманул царя, «Не сказал <...> правды истинной, / Не поведал <...>, что красавица / В церкви Божией перевенчана, / Перевенчана с молодым купцом / По закону нашему христианскому» . Идет против традиции и ее защитник — оскорбленный К. купец Калашников.