Путем референдума нельзя решать: 1)вопрос об амнистии для заключённых 2)вопрос о принятии Конституции 3)вопрос о пересмотре действующего закона 4)вопрос государственного и местного значения Только один правильный ответ.

Обществознание
Путем референдума нельзя решать: 1)вопрос об амнистии для заключённых 2)вопрос о принятии Конституции 3)вопрос о пересмотре действующего закона 4)вопрос государственного и местного значения Только один правильный ответ.
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