Путем референдума нельзя решать: 1)вопрос об амнистии для заключённых 2)вопрос о принятии Конституции 3)вопрос о пересмотре действующего закона 4)вопрос государственного и местного значения Только один правильный ответ.

Обществознание

Путем референдума нельзя решать: 1)вопрос об амнистии для заключённых 2)вопрос о принятии Конституции 3)вопрос о пересмотре действующего закона 4)вопрос государственного и местного значения Только один правильный ответ.

Автор: Гость