Досочините частушки пж. Ах подружки дорогие Я актрисой стать хочу ... ...
Математика
Досочините частушки пж. Ах подружки дорогие Я актрисой стать хочу ... ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ах подружки дорогие Я актрисой стать хочу Допишите мне частушку Я вас всех озолочу уууууууууууууууууух Ах подружки дорогие Я актрисой стать хочу Катя пальчик мне покажет Я всё время хохочу уууууууууууууууууууууууууууууууууух Ах подружки дорогие Я актрисой стать хочу Анекдот я расскажу И вас всех расхохочу.
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